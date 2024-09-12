Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

Президент России Владимир Путин назвал попыткой подмены понятий дискуссию о том, разрешать ли Украине удары западным высокоточным оружием вглубь России или нет. Он добавил, что вопрос следует ставить по-другому: будет Запад напрямую участвовать в конфликте или не пойдет на этот шаг, пишет «Российская газета».

Российский лидер отметил, что Украина постоянно наносит удары по территории России, использует беспилотники и другие средства. Вместе с тем, пояснил Путин, когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства — это совершенно другая история.

По данным президента, украинцы не в состоянии самостоятельно наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства, это возможно только при помощи разведданных со спутников Евросоюза, США и НАТО.

Кроме того, подчеркнул Путин, полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО, украинские военнослужащие не могут.

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В связи с этим, уточнил президент, речь идет не о том, чтобы разрешать ВСУ наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Дискуссия ведется о том, будут ли страны альянса напрямую участвовать в конфликте или нет.

Прямое участие коллективного Запада в конфликте меняет его природу: если США, ЕС, НАТО напрямую воюют против России, то «мы будем принимать соответствующие решения, исходя тех угроз, которые нам будут создаваться», резюмировал Путин.