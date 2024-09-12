Пресс-секретарь президента России Владимир Путина Дмитрий Песков сообщил, что сегодня глава государства не намерен проводить отдельную встречу с губернатором Александром Бегловым в Петербурге, передает ТАСС. Песков заявил, что у главы государства нет возможности.

Нет, сейчас на будет, — сказал представитель Кремля.

Президент 12 сентября провел несколько международных встреч в Санкт-Петербурге, посетил Александро-Невскую лавру, и выступил на Петербургском международном форуме объединенных культур.

Также сообщалось, что Путин провел встречу с высокими представителями стран — членов БРИКС, курирующими вопросы безопасности, в Константиновском дворце. Российский лидер подчеркнул, что мероприятие является одним из важных этапов подготовки саммита БРИКС и «БРИКС-плюс/аутрич», который пройдет в Казани в октябре.

До этого Путин заявил, что лидеры Китая, Бразилии и Индии стремятся помочь России разобраться в урегулировании конфликта на Украине. Глава государства отметил, что он находится в постоянном контакте с коллегами по этой теме. По словам Путина, он не сомневается в искренности руководителей стран.

Западные же страны стремятся нанести России стратегическое поражение, говорил до этого президент. Ради этого они отказались от договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года. Глава государства напомнил, что Москва не отказывалась от мирных переговоров, которые должны строиться на основе согласованных документов.