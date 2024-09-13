Путин объяснил, как участие Запада изменило суть конфликта на Украине

Прямое участие стран Запада в конфликте на Украине меняет его суть. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

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«Прямoе участие (стран Запада) — это уже существенным образoм меняет саму суть, саму природу кoнфликта. Это будет oзначать, что страны НАТО, США, еврoпейские страны воюют с Россией», — заявил он.

Путин заявил об отсутствии планов раскалывать Запад

Путин отметил, что Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, исходящих от стран Запада.

12 сентября Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников.

В этот же день Путин встретился с героем СВО подполковником Даниловым в клинике Минобороны. Данилов руководил обороной поселка Малая Локня в Курской области. Боец вызвал удар на себя для удара по позициям ВСУ.

Ранее Путин отреагировал на возможность ударов дальнобойными ракетами по РФ.