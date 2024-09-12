Путин предупредил о последствиях ударов по России дальнобойным оружием

По словам президента, Украина не в состоянии проводить такие атаки.

Глава государства уточнил, что это может произойти только при использовании данных со спутников НАТО, которыми Киев не располагает. При этом только военные Североатлантического альянса могут вносить полётные задания.

Владимир Путин подчеркнул, что если решение примут, то это изменит суть конфликта, и будет означать, что страны НАТО воюют с Россией.

Зеленский раскритиковал Запад за лицемерие в вопросе об ударах вглубь РФ