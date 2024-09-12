Путин: Россия никому не навязывает свои ценности

Россия никому не навязывает ценности, но поддерживает свои, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, российский лидер рассказал о позиции Москвы по вопросу ключевых ценностей на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

«Мы не боремся против каких-то других ценностей, мы поддерживаем свои. Вот в этом различие, между прочим, в подходах между нами и нашими оппонентами», — подчеркнул Путин.

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября.