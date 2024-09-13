Вооруженные силы Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область создали в некоторых районах концлагеря. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, пишет РИА Новости.

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«Были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — говорится в сообщении.

Информация приводится на основе показаний многочисленных свидетелей, собранных штабом Красного Креста.

Издевательства ВСУ в Курской области: Нацики знают, как должны вести себя "правильные оккупанты"

На территории Курской области продолжаются боевые действия. Накануне замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что мобилизованные для нападения на Курскую область военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно сдаются в плен.

Днем 12 сентября в министерстве обороны России заявили, что российские военные в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области.

Ранее в Британии заявили об изоляции украинской армии в Курской области.