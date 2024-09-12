МИД РФ: ВСУ создавали «подобия концлагерей» в Курской области

ВСУ создали в тех районах Курской области, которые они временно взяли под контроль, подобия концентрационных лагерей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование МИД РФ.

Согласно документу, в эти лагеря украинские военные насильно сгоняли жителей, не сумевших своевременно эвакуироваться.

«В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — уточнили в МИД.

Такой вывод основан на многочисленных данных свидетелей, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске, пояснили журналисты.

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Кроме того, ВСУ использовали жителей региона для съемок пропагандистских сюжетов иностранными журналистами.

Ранее сообщалось, что Тульский областной суд признал военными преступлениями и геноцидом деяния, совершенные немецко-фашистскими захватчиками на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

В суд были представлены доказательства пыток и истязаний мирных жителей и военнопленных, включая расстрелы, повешения и создание концлагеря.