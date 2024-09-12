Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал главу МИД Польши Радослава Сикорского за его смех во время ответа на вопрос о подрывах «Северных потоков». Сенатор назвал Сикорского «ничтожной личностью» и «русофобом». Газета.Ru

«Это абсолютно ничтожная личность, которая занимает такой высокий пост. Его задача — налаживать отношения со странами, а он говорит глупости. Ярый русофоб, который немало шагов сделал в отношении нашей страны и немало подливал масло в огонь между Россией и Украиной. Рано или поздно ему за это придется отвечать», — отметил Джабаров. Lenta.ru

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) не смог сдержать смех, во время вопроса о подрыве «Северных потоков». Вечерняя Москва