В Совфеде резко отреагировали на смех Сикорского в ответ на вопрос о «Северных потоках»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал главу МИД Польши Радослава Сикорского за его смех во время ответа на вопрос о подрывах "Северных потоков". В беседе с "Лентой.Ru" сенатор назвал Сикорского "ничтожной личностью" и "русофобом".

"Это абсолютно ничтожная личность, которая занимает такой высокий пост. Его задача — налаживать отношения со странами, а он говорит глупости. Ярый русофоб, который немало шагов сделал в отношении нашей страны и немало подливал масло в огонь между Россией и Украиной", - сказал Джабаров.

Сенатор предупредил, что главе внешнеполитического ведомства Польши "рано или поздно" придется отвечать за свои действия.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) не смог сдержать смех, во время вопроса о подрыве "Северных потоков".