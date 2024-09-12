Песков ответил, будут ли переносить саммит БРИКС из Казани

В Кремле не было планов переносить саммит БРИКС из Казани в другой город из-за частых атак беспилотников. Об этом радиостанции «Маяк» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что XVI саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Сейчас в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. По последним данным, на мероприятие приглашены лидеры 36 стран, половина из которых уже подтвердили свое участие.

«Нет, не было. Подготовка продолжается. Готовимся к саммиту», — заявил Песков в ответ на вопрос, есть ли планы на перенос места проведения мероприятия.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что глава Китая Си Цзиньпин ответит на предложение президента России Владимира Путина и посетит саммит БРИКС в Казани. Дипломат подчеркнул, что китайский лидер готов к дальнейшему углублению разговора по стратегическим вопросам.