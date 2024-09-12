В Крыму выбрали главу республики
Парламент Крыма нового созыва переизбрал главой региона Сергея Аксенова. Об этом сообщает ТАСС.
Кандидатуру Аксенова единогласно поддержали депутаты Государственного совета Крыма третьего созыва. После этого состоялась инаугурация, в ходе которой глава региона принес присягу, после чего официально вступил в должность еще на пять лет.
«Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента РФ и постановления правительства РФ», — сказал Аксенов.
Также на заседании на третий срок переизбрали председателя парламента Крыма Владимира Константинова. Как сообщает «Известия», его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали пять депутатов.
Напомним, что Аксенов впервые занял должность главы Республики Крым в октябре 2014 года. После этого депутаты переизбрали его на пост в 2019 году.