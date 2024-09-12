В Крыму выбрали главу республики

Парламент Крыма нового созыва переизбрал главой региона Сергея Аксенова. Об этом сообщает ТАСС.

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Кандидатуру Аксенова единогласно поддержали депутаты Государственного совета Крыма третьего созыва. После этого состоялась инаугурация, в ходе которой глава региона принес присягу, после чего официально вступил в должность еще на пять лет.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, Конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента РФ и постановления правительства РФ», — сказал Аксенов.

Также на заседании на третий срок переизбрали председателя парламента Крыма Владимира Константинова. Как сообщает «Известия», его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали пять депутатов.

Напомним, что Аксенов впервые занял должность главы Республики Крым в октябре 2014 года. После этого депутаты переизбрали его на пост в 2019 году.