Путин захотел встретиться с премьером Индии

Президент РФ Владимир Путин предложил индийской стороне на полях очередного саммита БРИКС провести отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что двустороннюю встречу можно будет провести 22 октября. По мнению Путина, беседа необходима, чтобы подвести итоги совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Индии в Москву. Кроме того, на встрече необходимо наметить «перспективы на будущее».

В четверг, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин принял в своей резиденции в Константиновском дворце советника премьер-министра Индии по национальной безопасности.