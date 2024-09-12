Захарова попросила Швейцарию оставить Россию в покое

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Швейцарию не пытаться вовлечь Россию в переговоры по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, если в Швейцарии считают, что стараются вовлечь Россию в «некий мирный процесс» по Украине, то могут «перестать стараться». Она отметила, что швейцарские инициативы связаны с планом, продвигаемым Владимиром Зеленским.

«Мы много раз говорили, что никогда не будем участвовать в форматах, основанных на нежизнеспособной «формуле Зеленского», - подчеркнула представитель МИД.

В то же время Захарова отметила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова рассмотреть «действительно серьезные предложения». Она заявил, что такие предложения должны быть направлены на устранение первопричин украинского кризиса. К первопричинам Захарова отнесла расширение НАТО и нарушение Украиной прав и свобод русскоязычных граждан.

«Российская сторона не может согласиться на встречи ради встреч <…> или всерьез рассматривать предложения, в которых указанные основополагающие вопросы откровенно игнорируются», - заключила Захарова.

Первая конференция, организованная по просьбе Украины в Швейцарии, прошла в июне 2024 года. По итогам встречи было принято итоговое коммюнике, которое поддержали не все страны-участницы саммита (среди не поддержавших - Саудовская Аравия, Бразилия, Индия, Мексика, ЮАР, ОАЭ). В документ вошли требования о ядерной безопасности (касаются Запорожской АЭС), продовольственной безопасности (поставки зерна), а также обмен пленными.

В августе Зеленский рассказал, что страны-участницы конференции хотят, чтобы в будущем на встречах присутствовала Россия. Российские дипломаты заявляли, что Москва не примет участия в конференции, даже если получит приглашение: они отмечали, что там будет продвигаться «формула Зеленского», не учитывающая интересы всех сторон.