Новые антироссийские санкции Великобритании так же бессмысленны и юридически ничтожны, как и предыдущие. Об этом заявило посольство России в Лондоне. Lenta.ru

Посольство выразило сожаление из-за того, что санкции подменили для западных стран поиск взаимоприемлемых решений в международных делах «на базе равноправия и взаимного уважения». RT на русском

«Санкции нисколько не повлияют ни на темпы достижения поставленных целей СВО, ни на динамику развивающихся связей России со странами мирового сообщества», — отметили дипломаты. Говорит Москва