Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает американского актера Райана Гослинга, который недавно попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Москва24

Ранее в базе данных украинского сайта нашли карточку некоего младшего лейтенанта Родиона Тимофеевича Гослова, к которой прикреплено фото мужчины в форме с лицом Гослинга. По утверждению «Миротворца», Родиона Тимофеевича внесли в неофициальный список врагов Украины по причине «покушения на суверенитет и территориальную целостность» страны. На сайте также отмечено, что он был «ликвидирован в Курской области». Lenta.ru

«Не знаю, нужно ли было (его вербовать ФСБ — прим. «ВМ»)», — смеясь ответил Песков в ответ на вопрос от Telegram-канала Shot. Вечерняя Москва