Захарова жестко ответила на обвинения Зеленского в адрес глав КНР и Бразилии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Владимира Зеленского в адрес глав Китая и Бразилии, выдвинувших мирные инициативы. Свое мнение она написала в Telegram-канале.

Ранее Зеленский назвал китайско-бразильское предложение по миру «деструктивными» и задался вопросом, как можно говорить о каких-то инициативах о мирном урегулировании ситуации на Украине «ничего у нас не спросив».

Комментируя это заявление, Захарова напомнила выражение – «Вспомнила бабка, как девкой была».

««Вас»? Кого «вас»? Нуланд (Виктория Нуланд - американский дипломат и политик. – Прим. ред.) только что в очередной раз рассказала, что «вас» нет, а есть США и Британия, которые лучше «вас» знают, что «вам» хорошо, что плохо», - заметила официальный представитель МИД России.

По мнению дипломата, власти Украины не могут рассказывать о собственной субъектности, так как «продались не один раз».

«Зеленский же все не только продал, но и предал, включая родной язык и родного деда», - заявила Мария Захарова.

Захарова ранее напомнила, что родной дед Владимира Зеленского воевал против нацизма. Она заметила, что ей «страшно представить, что он сказал бы своему внучку, увидев то, что сейчас происходит».