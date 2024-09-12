Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «камуфляжной дискуссией» риторику США о разрешении для Украины использовать оружие для ударов ВСУ по российской территории. По его словам, Киев продолжит свои террористические атаки и, вероятно, будет бить по социальным объектам, сообщают «Известия».

«Сообщения, что запрещают, не было. Процесс действительно пошёл, идет такая камуфляжная дискуссия, очевидно, что решение давно принято», — сказал он.

По словам представителя Кремля, таким образом Запад пытается продолжать боевые действия «до последнего украинца». Кроме того, это повышает степень вовлеченности западных государств в конфликт и приведет к ответу со стороны России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев. Блинкен после поездки заявил, что передаст президенту США Джо Байдену результаты обсуждения вопроса о предоставлении разрешения украинским властям использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал визит госсекретаря и британского министра в Киев «инсценировкой». По его словам, Москва считает, что Запад давно снял ограничения на подобные удары.