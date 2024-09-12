В версию о «дайверах-любителях на лодочке», взорвавших «Северные потоки», могут поверить лишь те, кто хочет выгородить причастность Киева. Об этом в ходе круглого стола с участием послов около 80 государств заявил глава МИД России Сергей Лавров. Lenta.ru

«Если кто-то может поверить в эту версию, то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим», — сказал Лавров. RT на русском

Как ранее отметили в МИД России, вбросы о том, что газопровод взорвали якобы любители-дайверы, нужны только для того, чтобы снять ответственность с истинных бенефициаров и заказчиков. ТК Звезда