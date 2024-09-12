Лавров назвал «главную визитную карточку» Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ядерный терроризм стал «главной визитной карточкой» Украины. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время выступления на посольском круглом столе Дипломатической академии МИД.

Лавров подчеркнул, что по вине Киева может произойти ядерная катастрофа, которая будет сравнима по масштабам с чернобыльской. Он отметил, что в районе Курской АЭС сохраняется очень напряженная обстановка.

Напомним, что утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области. Ночью 22 августа они попытались атаковать Курскую АЭС дроном-камикадзе. Беспилотник сбили, а его обломки обнаружили вблизи хранилища отработавшего ядерного топлива. В МИД РФ назвали это нападение актом ядерного терроризма.

27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС. Он назвал ситуацию на станции серьезной, а предотвращение ядерной аварии — «жизненно важным».