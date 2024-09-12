Президент Владимир Зеленский не может критиковать мирные планы Китая и Бразилии по урегулированию ситуации на Украине. Об это в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, как украинский лидер назвал китайско-бразильское мирное предложение деструктивным политическим заявлением, поскольку оно продвигается в виде инициативы без учета интересов Киева.

«Вспомнила бабка как девкой была. "Вас"? Кого "вас"? [Бывший заместитель госсекретаря США Виктория] Нуланд только что в очередной раз рассказала, что "вас" нет, а есть США и Британия, которые лучше "вас" знают, что "вам" хорошо, что плохо», — написала Захарова.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что если Зеленский «продался» один раз, то заявлять о собственной субъектности нельзя.

Ранее Захарова прокомментировала заявление Нуланд о срыве мирного соглашения России и Украины. По ее словам, словам экс-зама госсека США об оказанном Вашингтоном влиянии на Киев доказывают вину американской администрации в срыве мирной инициативы.