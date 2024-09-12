Захарова назвала вмешательство в выборы в Грузии политзаказом

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собирается «подогреть» ситуацию в Грузии накануне предстоящих парламентских выборов своими промежуточными оценками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

По словам Захаровой, БДИПЧ является инструментом западных стран для «нахрапистого вмешательства» во внутренние дела суверенных государств посредством института международного наблюдения за выборами. При этом методология работы бюро никогда не согласовывалась государствами-участниками ОБСЕ.

«Она выдается за некий "золотой стандарт", который позволяет якобы определить, были ли выборы "свободными и справедливыми". Однако это не так. Бюро в своих отчетах традиционно выполняет данный ему политический заказ и предоставляет те выводы и заключения, которые от него ожидают заказчики», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, один из методов давления на власти со стороны БДИПЧ — публикация «промежуточных докладов» с оценками предвыборной ситуации. Обычно они появляются за две недели до голосования, а готовит их небольшая группа, не несущая ответственности за свои действия. В результате получается «сочинение на заданную заказчиком тему», не связанную с легитимностью выборов.

Представитель МИД РФ считает, что именно такими оценками бюро собирается создать почву для протестов в Грузии накануне выборов, которые состоятся 26 октября, если их результаты не понравятся Западу. В результате ситуация может дойти до «очередной цветной революции». Захарова добавила, что пока выводы и заявления БДИПЧ остаются необъективными, лучшим вариантом будет игнорирование их.