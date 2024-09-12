Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что президент США Джо Байден спровоцирует глобальный военный конфликт, если разрешит наносить удары по России американским оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

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На встрече 13 сентября Байден и премьер Британии Кир Стармер обсудят разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, такое решение на Западе примут, если будут уверены, что это позволит Украине «приблизить те цели, к которым она стремится».

Газета The Guardian сообщила 11 сентября, что Британия уже согласовала для ВСУ разрешение на удары крылатыми ракетами Storm Shadow по России. По данным газеты, Лондон не будет объявлять о своем решении официально и, вероятно, введет некоторые ограничения, чтобы избежать «безрассудных или ненужных атак».

Комментируя эти новости, российский сенатор заявил, что страны, которые поддержат решение об ударах по России, станут непосредственными соучастниками конфликта. Кастюкевич подчеркнул, что Байден толкает мир к глобальному конфликту «своими безумными решениями».