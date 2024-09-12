Захарова: РФ не получала обращений по поводу мирного плана Шольца по Украине

Власти ФРГ ни напрямую, ни через посредников не передавали РФ информацию о "мирном плане" канцлера Олафа Шольца по Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников - никаких обращений, материалов, информации не поступало", - цитирует ее ТАСС.

Спикер МИД назвала сообщения об этом сплетнями и утечками. По ее словам, комментировать здесь нечего.

При этом Захарова отметила, что появлению мирной инициативы от Германии "аплодировать стоя никто не будет", поскольку это "тот же самый Шольц, направляющий деньги и вооружения киевскому режиму". Она выразила сомнение в том, что Берлин способен серьезно, без обмана партнеров, говорить о каком-либо мире.

Доказать свою причастность к урегулированию ситуации на Украине власти ФРГ смогут лишь тогда, когда прекратят поставлять Киеву оружие и спонсировать "всю эту нечисть и абсолютно нацистские идеологические установки", а также осудят совершаемые киевским режимом теракты на территории РФ, резюмировала Захарова.

Напомним, несколькими днями ранее СМИ сообщили, что Шольц прорабатывает новый план мирного урегулирования на Украине, который является неким аналогом минских соглашений и допускает передачу РФ части украинских территорий.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего об этом не слышал, и усомнился, что такой план вообще может существовать.