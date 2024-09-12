Антонов заявил, что власти США довольны гибелью славян в украинском конфликте

Политики в Вашингтоне довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Однако политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления. Открыто провозглашается простая задача — сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», — передаёт слова дипломата РИА Новости.

При этом Антонов подчеркнул, что для оправдания враждебных действий в отношении России вашингтонские стратеги используют провокационные лозунги о неких планах Москвы по захвату «чуть ли не полмира».

Также посол подчеркнул, что разговорами о возможности использования ВСУ ракет США для ударов вглубь России Киев нацеливают на усиление атак по простым россиянам, а Вашингтон прокладывает путь к третьей мировой войне.

Кроме того, по мнению Антонова, атака ВСУ на Курскую область показала, что нельзя договориться с террористами.