Разговорами о возможности использования ВСУ ракет США для ударов вглубь России Киев нацеливают на усиление атак по простым россиянам, а Вашингтон прокладывает путь к третьей мировой войне.

С таким заявлением, как информирует РИА Новости, выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, американские власти готовы пожертвовать благосостоянием граждан США, передавая киевскому режиму многомиллиардные объёмы оружия и боеприпасов.

«Требование у кураторов из Вашингтона одно – наращивать боестолкновение с российскими войсками», — подчеркнул дипломат.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил предположение, что администрация Соединённых Штатов во главе с демократами приведёт Америку к третьей мировой войне.

Также норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что НАТО провоцирует третью мировую, помогая ВСУ в Курской области.