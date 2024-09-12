Медведев усомнился в перспективах Украины и Британии

Обещания Лондоном 100-летнего партнерства с Киевом являются ложью, так как Украина не протянет и четверти этого срока, да и сама Британия может пойти ко дну в ближайшие годы. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей англоязычной странице в X (ранее Twitter).

"Глава МИД Британии Дэвид Лэмми пообещал Украине 100 лет поддержки. 1). Он лжет. 2). Так называемая Украина не протянет и четверти этого срока. 3). Остров под названием Британия может пойти ко дну в ближайшие годы. Наши сверхзвуковые ракеты помогут при необходимости", - написал Медведев, сопроводив последнюю строчку смайлом.

Ранее глава МИД Британии, говоря о поддержке Киева, заявил о 100-летнем партнерстве двух стран.