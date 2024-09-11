Володин раскрыл, почему депутаты не ездили в отпуск в этом году

Депутаты нижней палаты Федерального Собрания летом не ездили отдыхать «на острова». Они понимают, что идет спецоперация, поэтому работали в регионах. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принят закон, в соответствии с которым выезд депутата за границу теперь согласовывается. В этом году в летний период никто не ездил на острова, как это было раньше», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что депутаты осознают, что идет СВО.

Ранее Госдума приняла закон об обязанности депутатов и сенаторов согласовывать свои выезды за пределы России. Исключением являются служебные командировки за границу, передает RT.