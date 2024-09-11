Замглавы МИД РФ высказался о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь РФ

Заявления США о том, что они работают над снятием ограничений на удары ВСУ американским оружием вглубь России являются частью психологической войны. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, данные высказывания призваны повлиять на «жесткую и твердую решимость» России полностью выполнить все задачи СВО.

«Это элемент психологической войны, которая в свою очередь является частью гибридной войны, давно ведущейся Вашингтоном против нашей страны», — добавил Рябков.

Он отметил, что США стоит «незамедлительно прекратить провокационные вбросы», если они заинтересованы в своей безопасности, воздержаться от поставок каких-либо вооружений в зону проведения СВО и не провоцировать «своих клиентов в Киеве на шаги, которые могут еще больше обострить общую обстановку».