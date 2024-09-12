Путин освободил Масленникова от обязанностей посла в Черногории

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Масленникова от обязанностей посла РФ в Черногории. Соответствующий указ опубликован на сайте официального размещения правовых актов.

"Освободить Масленникова Владислава Владиславовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории", - говорится в документе.

Владислав Масленников родился 11 июля 1969 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР в 1991 году. На дипломатической работе с того же года. Владеет английским, голландским и французским языками.

Свой пост чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Черногории Масленников занимал с 2019 года.

До этого Путин освободил Олега Васнецова от обязанностей посла России в Молдавии. Другим указом российский лидер назначил главой диппредставительства РФ в Кишиневе Олега Озерова, который занимал пост руководителя секретариата экономического форума "Россия — Африка".