Косачев: Франции придется объясниться с судом по правам человека из-за Дурова

Зампредседателя Совфеда Константин Косачев заявил, что Франции придется объясниться перед Европейским судом по правам человека, если Париж потребует от основателя мессенджера Telegram Павла Дурова ключи от шифрования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Павел Дуров/ВКонтакте

Косачев напомнил, что в 2018 году в ЕСПЧ подали жалобу граждане России — тогда правоохранительные органы РФ потребовали от Telegram предоставить доступ к расшифровке сообщений пользователей. Тогда в суде приняли решение, что это требование нарушает статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод — «право на уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции». По мнению сенатора, это решение необходимо показать правоохранителям Франции.

«Несмотря на то, что это решение вынесено не в отношении Франции, любое постановление ЕСПЧ имеет прецедентное значение и юридическую силу в любом другом государстве-участнике Совета Европы. Так что Франция (в отличие от России, вышедшей из под юрисдикции Суда) в любом случае должна будет объясниться с ЕСПЧ. Уверен, адвокаты Павла Дурова за этим проследят», — заявил он.

Напомним, что 24 августа Павел Дуров был задержан во Франции по обвинению в «соучастии преступной деятельности», которая ведется в Telegram. Согласно версии обвинения, Дуров виновен в этом преступлении, поскольку основатель мессенджера отказывается сотрудничать с властями и недостаточной модерирует каналы в приложении.