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В Совфеде раскрыли дальнейшую судьбу ВСУ под Курском

Бойцов Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область, необходимо брать в плен и предавать суду, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. При этом, по его словам, российская армия имеет полное право на уничтожение тех, кто будет сопротивляться.

В Совфеде раскрыли дальнейшую судьбу ВСУ под Курском
© РИА Новости

Мы не будем расстреливать бойцов ВСУ, которые там находятся, мы же не террористы в отличие от них. Их нужно брать в плен и предавать суду, но армия имеет полное право на уничтожение тех, кто будет сопротивляться, — сказал Джабаров.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что российские военнослужащие отбили у противника целый ряд населенных пунктов на территории Курской области. Конкретные названия поселений он не привел, однако уточнил, что их было десять. По словам генерал-майора, противник понес большие потери.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области. У бойцов ВСУ при себе не было ни припасов, ни боекомплекта. Штурмовики ВСУ рассказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и хотели отступить.

Политика
Апти Алаудинов
Владимир Джабаров
Совет Федерации
Курск
Украина