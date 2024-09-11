В Совфеде раскрыли дальнейшую судьбу ВСУ под Курском

Бойцов Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область, необходимо брать в плен и предавать суду, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. При этом, по его словам, российская армия имеет полное право на уничтожение тех, кто будет сопротивляться.

Мы не будем расстреливать бойцов ВСУ, которые там находятся, мы же не террористы в отличие от них. Их нужно брать в плен и предавать суду, но армия имеет полное право на уничтожение тех, кто будет сопротивляться, — сказал Джабаров.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов ранее заявил, что российские военнослужащие отбили у противника целый ряд населенных пунктов на территории Курской области. Конкретные названия поселений он не привел, однако уточнил, что их было десять. По словам генерал-майора, противник понес большие потери.

Ранее сообщалось, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области. У бойцов ВСУ при себе не было ни припасов, ни боекомплекта. Штурмовики ВСУ рассказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и хотели отступить.