Турции не стоит забывать о мирном договоре 1774 года по итогам русско-турецкой войны. Так в беседе с «Газетой.Ru» член комитета ГД по международным делам Дмитрий Кузнецов прокомментировал слова Реджепа Тайипа Эрдогана — турецкий президент заявил, что Россия должна вернуть Крым украине согласно нормам международного права.

«Переговорщик должен нравиться всем сторонам. Видимо, турецкий лидер старается следовать этому правилу. Посмотрим, насколько получится. Еще к международному праву относится русско-турецкий Кючук-Кайнарджийский мирный договор о невозможности передачи Крыма третьей стороне, то есть не России. Хорошо бы услышать комментарий Эрдогана относительно его соблюдения», — сказал Кузнецов.

В среду, 11 сентября информагентство Anadolu сообщило, что Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита «Крымской платформы» выразил надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине в рамках ее территориальной целостности.

Захарова ответила на призыв Эрдогана вернуть Крым Украине

Турецкий президент добавил, что не признает Крым российским и назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права. В самой России с 2014 года неоднократно подчеркивали, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью страны.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор был заключен 21 июля 1774 года на территории Османской империи, завершив шестилетнюю русско-турецкую войну. С него начался процесс присоединения Крымского полуострова к Российской империи в 1783 году. По договору Россия удержала за собой крепости Ени-кале, Керчь, Азов и Кинбурн. Русские торговые суда получили право беспрепятственно плавать по Черному морю и проливам.

Ранее официальный представитель МИД России ответила на заявление Эрдогана о принадлежности Крыма.