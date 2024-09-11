МИД: Россия разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору

Москва разъяснила Тегерану свою позицию по вопросу Зангезурского коридора и исходит из того, что была услышана иранской стороной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе брифинга дипломат сообщила, что видела заявления иранских депутатов, выступивших с критикой позиции России по этому вопросу. Захарова добавила, что российская сторона находится в контакте с иранскими партнёрами.

«Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счёт. Мы исходим из того, что изложенная нами аргументация была услышана и воспринята в Тегеране», — сказала Захарова.

Ранее в Иране допустили подписание всеобъемлющего договора с Россией на саммите БРИКС, который пройдёт в октябре в Казани.