Глава Чечни вручил Матвиенко орден Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко высшую награду республики - орден Кадырова.

"За неоценимый вклад в развитие законодательной базы страны и активное участие в формировании ключевых инициатив, способствующих укреплению единства и стабильности в обществе, а также за особые достижения в области социальной политики, экономики и культурного взаимодействия по развитию Чеченской Республики", - зачитал ведущий.

Кадыров и Матвиенко принимают участие во Всероссийском женском форуме, который проходит с 11 по 13 сентября в Грозном. Его участники обсудят вопросы сохранения духовно-нравственных и семейных ценностей. Организаторы форума ставят своей целью привлечение внимания органов государственной власти и общественных организаций к расширению участия женщин во всех сферах общественной жизни и экономике.