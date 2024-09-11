Захарова предрекла начало новой войны из-за действий США

Инициируя массовое производство оружия для поставок Украине, Соединенные Штаты постепенно переводят свою экономику на военные рельсы, что в будущем может вынудить их разжигать в мире новые конфликты, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Газета.Ru

«...Американский военно-промышленный комплекс, бизнес, который находится в его центре, неизбежно прибегнут к давно испытанному средству — они просто постараются под любым предлогом разжечь какой-то новый вооруженный конфликт», — заявила дипломат в ходе брифинга. RT на русском

Она подчеркнула, что государства, которые соглашаются разместить американские военные базы, должны отдавать себе отчет в последствиях. ТАСС