Власти Германии не направляли какие-либо обращения по вопросу урегулирования конфликта на Украине, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует выступить с инициативой по дипломатическому урегулированию конфликта.

«Это всё какие-то утечки и какие-то сплетни и так далее. Официальных подтверждений нет, поэтому комментировать, по сути, нечего. Со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов, информации не поступало», — подчеркнула Захарова.

Дипломат уточнила, что Берлин может доказать свое желание завершить конфликт миром только одним способом — Германии следует прекратить поставки вооружений Киеву, осудить теракты со стороны ВСУ, прекратить финансирование Владимира Зеленского.

Ранее представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что план Шольца, как самостоятельная инициатива, неприемлем для Киева. Он уточнил, что все вопросы, связанные с дипломатией, должны выдвигаться исключительно в рамках «мирных саммитов».