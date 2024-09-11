Все субъекты, входящие в состав России, не могут являться предметом переговоров по Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вечерняя Москва

«Российские регионы являются территорией Российской Федерации, - читайте нашу Конституцию, - и предметом никаких переговоров не являются», - сказала она, комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что возвращение Крыма Украине якобы является требованием международного права. ТАСС

Ранее Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Газета.Ru