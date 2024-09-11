Захарова назвала ответственных за теракты ВСУ в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за террористическими атаками Украины в России стоит сообщество НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что продолжение поставок западного оружие ВСУ грозит «неконтролируемой эскалацией», передает ТАСС. По словам представителя МИД, западным странам «уже все равно, что будет с Украиной и украинцами».

«Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению, не могу - скажу «сообщество», - заявила Захарова.

Она добавила, что за атакой на Раменское в действительности стоят Вашингтон и Лондон, для которых власти Украины - лишь инструмент.

В ночь на 10 сентября средства ПВО перехватили 20 украинских беспилотников над Московской областью. В Раменском были повреждены два многоэтажных дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки погибла 46-летняя женщина и пострадали еще три человека.