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Захарова назвала ответственных за теракты ВСУ в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за террористическими атаками Украины в России стоит сообщество НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова назвала ответственных за теракты ВСУ в России
© РИА Новости

Захарова подчеркнула, что продолжение поставок западного оружие ВСУ грозит «неконтролируемой эскалацией», передает ТАСС. По словам представителя МИД, западным странам «уже все равно, что будет с Украиной и украинцами». 

«Ни у кого на сегодняшний день нет никаких сомнений, что за всеми терактами, которые осуществляются на территории нашей страны, стоят США, Британия и все это натовское - хочу сказать слово, к сожалению, не могу - скажу «сообщество», - заявила Захарова.

Она добавила, что за атакой на Раменское в действительности стоят Вашингтон и Лондон, для которых власти Украины - лишь инструмент.

В ночь на 10 сентября средства ПВО перехватили 20 украинских беспилотников над Московской областью. В Раменском были повреждены два многоэтажных дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки погибла 46-летняя женщина и пострадали еще три человека.