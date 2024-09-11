В Госдуме высказались о степени защищенности территории РФ от ракет ATACMS

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал возможные последствия решения США разрешить Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS для атак на территорию РФ. Вечерняя Москва

«Думаю, что решение такое было принято, об этом и [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорил. Скорее всего, это связано с тем, что положение в Курской области для ВСУ становится критичным, и они пытаются каким-то образом продолжить террористические акты, используя эти ракеты», — заявил Чепа. Парламентарий также подчеркнул, что Россия обладает широким арсеналом средств ПВО, способных нейтрализовать подобные угрозы. Lenta.ru

11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что США в ближайшие недели могут разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России. Деловая газета «Взгляд»