Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал «принудить» Украину к безоговорочной капитуляции, в противном случае Россия нанесет «недогосударству» сокрушительный удар. Он заявил, что Москва предпринимает все необходимые меры из-за возможного применения дальнобойного оружия. Газета.Ru

«Народ нашей страны должен осознать, что нет другого выбора, кроме как принудить Киев сесть за стол переговоров и подписать акт о безоговорочной капитуляции с их стороны. Либо нанести этому «негосударству» сокрушительный удар», — заявил Швыткин. Он выразил уверенность, что страны Запада разрешат ВСУ бить вглубь России дальнобойным оружием и призвал быть готовыми к «любому сценарию». Говорит Москва

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Великобритания «рассмотрят просьбу» Киева о применении западного оружия большой дальности для ударов по объектам в глубине России. Российская газета