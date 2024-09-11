Лавров выступит на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"10 сентября открылась 79-я сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров, его выступление в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, которая пройдет с 24 по 30 сентября, намечено на 28 сентября", - сказала Захарова.

Лавров на полях ГА ООН проведет целую серию встреч, в том числе с генсекретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.