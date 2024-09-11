Лавров выступит на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября.
Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"10 сентября открылась 79-я сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров, его выступление в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, которая пройдет с 24 по 30 сентября, намечено на 28 сентября", - сказала Захарова.
Лавров на полях ГА ООН проведет целую серию встреч, в том числе с генсекретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.
"Сергей Лавров также примет участие в ряде мероприятий на полях Генассамблеи ООН, в том числе по линии БРИКС, Группы двадцати, Группы друзей в защиту Устава ООН, - отметила дипломат. - Кроме того, у главы российского внешнеполитического ведомства по традиции запланирована целая серия двусторонних контактов, в том числе беседа с генеральным секретарем всемирной организации Гутерришем".