Рябков: США в вопросе Украины заглядывают в пропасть

США в своей политике по украинскому конфликту начинают буквально «заглядывать» в пропасть, что может плохо закончиться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, опасность и риски растут.

«США буквально начинают заглядывать в пропасть. Они живут в мире темных фантазий, которые сами себе придумали, вроде идеи о том, что ядерная держава, которой является Россия, может быть побеждена на поле боя», - заявил Сергей Рябков в интервью RT.

Он также констатировал, что подобные фантазии могут «плохо кончиться» как для Вашингтона, так и для всех, кто «просто закрывает глаза на эту страшную действительность».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал свой визит на Украину 11 сентября. Целью поездки, по его словам, является обсуждение долгосрочных военных и экономических потребностей Киева. При этом, по данным СМИ, США и Великобритания намерены разрешить Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS, дальность которых составляет 300 километров.