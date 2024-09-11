В случае, если США разрешат Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие для ударов вглубь Российской Федерации (РФ), уровень эскалации конфликта вырастет еще на одну ступень. О последствиях такого решения предупредил сенатор Константин Долгов. Lenta.ru

«Милитаристские планы администрации Джо Байдена обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями, в том числе и для самих США», – считает Долгов. Он связывает активизацию Белого дома по вопросу отмены ограничений для Украины с приближающимися президентскими выборами. «Шансы демократов на победу в ноябре невелики, поэтому они и развели демагогию. Это чисто политический шаг», – отметил парламентарий. При этом официальное разрешение Вашингтона на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, предупредил собеседник. Деловая газета «Взгляд»

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, скорее всего, уже приняли решение по обращению Киева на снятие ограничений для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. «Это можно предположить с большой долей вероятности. В СМИ ведется кампания по формализации уже принятого решения», — сказал представитель Кремля. Газета.Ru