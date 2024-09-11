Советник генпрокурора России Наталья Поклонская приехала в Херсонскую область и провела открытый урок в рамках проекта «Разговоры о важном». В своем Telegram-канале она указала, что важно вселять в детей уверенность и любовь.

В рамках организованного проекта «Разговоры о важном» провела открытый урок для замечательных детей, учащихся в одной из школ Херсонской области. Открытые, смелые, добрые и искренние! Каждый ребенок — это удивительный мир, который лишь начинает создаваться. Поэтому так важно вселять в них уверенность в себе и любовь, а главное — помочь не потерять надежду, — написала Поклонская.

По ее словам, ребята пообещали прочитать ее книгу и подготовить вопросы к следующей встрече. Также Поклонская поблагодарила сенатора Совфеда Игоря Кастюкевича за приглашение поучаствовать в открытом уроке.

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Как отметил сенатор Кастюкевич, Поклонская впервые приехала в Херсонскую область. На встрече с учениками она рассказала, как Крым вернулся в состав России и о том, каково было быть участником тех событий. Свои книги советник генпрокурора передала школьной библиотеке.

Ранее Поклонская раскритиковала слова протоиерея Андрея Ткачева, который заявлял, что женщина всегда была домохозяйкой. Советник генпрокурора выразила беспокойства, что на занятиях по религии будут транслировать именно такую информацию.