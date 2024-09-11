Песков прокомментировал сообщения об атаке дронов с территории Норвегии

Необходимо критически относиться к информации о прилете беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Мурманскую область из Норвегии. К таким действиям призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Вы знаете, давайте все-таки к Telegram-каналам соответственно относиться насчет Норвегии. Эта информация, которой скорее владеют наши военные и специальные службы. Здесь я вам точно ничего не могу сказать», — сказал он. News.ru

Ранее сообщалось, что один из беспилотников, зафиксированных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии. RT на русском