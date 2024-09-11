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В МИД высказались о давлении на Россию по Украине

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил RT, что Россия не пойдет на ультиматумы по украинскому конфликту.

МИД РФ: Россия не пойдет ни на какие ультиматумы по Украине
© РИА Новости
«Россия не поддастся ультиматумам, какими бы они ни были, в каком бы формате они ни были представлены», — заявил он.

По его словам, украинские власти должны отбросить свои запреты на любые контакты с Россией.

1 сентября Рябков отмечал, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО). По его словам, изменения ядерной доктрины России затронут документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Замглавы МИД РФ напомнил, что данный документ конкретизирует параметры действий, касающихся ядерного оружия.

Политика
Сергей Рябков
МИД России
Украина