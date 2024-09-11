Патрушев сообщил о лидерских позициях РФ по экспорту продукции АПК

Россия за десять лет заняла лидерские позиции на мировом рынке по многим направлениям экспорта продукции АПК. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Прирост производства обеспечил России лидерские позиции на глобальном рынке по многим направлениям. Если сравнить, в 2013 году у нас экспортная выручка была $17 млрд, а в 2023 году мы показали экспортную выручку в размере $43,5 млрд", - сказал Патрушев.

В это же время география поставок выросла до 160 стран.

"Таким образом, путь, который прошла отрасль с 2014 года, подтверждает, что все новые поставленные вами, Владимир Владимирович, задачи, будут исполнены. При этом сейчас цель уже - это производить отечественную продукцию с помощью собственных средств производства, собственных научных и технологических достижений", - добавил вице-премьер.

Он также отметил, что теперь Россия производит практически любые продукты питания. "АПК гарантирует нашей стране продовольственную самодостаточность", - подчеркнул Патрушев.

Кроме того, по словам вице-премьера, отрасль значительно шагнула вперед в сфере контроля качества продукции. "На данный момент по ряду продуктов цифровая прослеживаемость создана на всех этапах. По сути дела, от поля до конечного потребителя", - рассказал он.