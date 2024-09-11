Отказ США использовать Украину как расходный материал в попытке подавлять Россию во многом мог бы завершить конфликт. Способные поставить точку в украинском конфликте действия Вашингтона назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Мы неоднократно говорили, что точку во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Отказ от такой позиции во многом может поставить точку», - указал представитель Кремля. ТАСС

Он добавил, что звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не мог бы поставить точку в украинском конфликте. Ura.Ru