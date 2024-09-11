Песков прокомментировал дебаты Трампа и Харрис

В Кремле не следили за дебатами кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, но ознакомились с заявлениями политиков, опубликованными в СМИ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

© РИА Новости

По его словам, в Кремле отметили, что оба кандидата упоминали президента России Владимира Путина и Россию в своем выступлении. Песков подчеркнул, что фамилия российского лидера используется «как один из инструментов во внутриполитической борьбе США»

«Нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента», — заключил пресс-секретарь.

Напомним, что ранее в США состоялись первые теледебаты между Харрис и Трампом. Они были организованы телеканалом ABC на площадке Национального конституционного центра в Филадельфии и продлились 1 час 45 минут.