Кремль надеется, что кандидаты в президенты США оставят в покое имя российского лидера Владимира Путина, которое используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшие дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис. ТАСС

«Фамилия Путина используется как один из инструментов во внутриполитической борьбе в США. Нам это не нравится, и мы надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента. А в остальном, оценку должны давать американские избиратели», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Ura.Ru

11 сентября в США состоялись первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис. На них республиканец пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, заверив, что сможет организовать встречу лидеров России и Украины благодаря своим хорошим отношениям с ними. Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Газета.Ru